Белорусские фермеры считают, что клубничный сезон в 2025 продолжится и в июле

Затянувшаяся весна, заморозки в мае повлияли на то, что клубничный сезон в Беларуси только набирает обороты, сообщает БелТА со ссылкой на брестских фермеров. По их мнению, клубный сезон может продлиться до конца июня. А поздние сорта клубники можно будет купить и в июле.
Надо сказать, что пока клубника недешева. На Комаровке цены на эту ягоду варьируются от 11 до 25 рублей за килограмм.
«Сложившиеся погодные условия особенно ударили по ягодникам. Это не только заморозки, которые были практически три недели, но и проливные дожди. Поэтому в этом году урожай будет, очевидно, меньше прошлогоднего», — отметили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома.
Погода в мае и июне к дачникам и их посевам не благоволит. Здесь информация о перспективах урожая после майских заморозков в Беларуси 2025: что будет с картофелем, клубникой, яблоками, вишней, черникой, грибами.
Кстати, синоптики назвали дачное место под Минском, где в июне 2025 выпал град размеров 2 сантиметра.