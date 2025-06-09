Белорусские фермеры считают, что клубничный сезон в 2025 продолжится и в июле

«Сложившиеся погодные условия особенно ударили по ягодникам. Это не только заморозки, которые были практически три недели, но и проливные дожди. Поэтому в этом году урожай будет, очевидно, меньше прошлогоднего», — отметили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома.