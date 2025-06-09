Так скрывались нарушения на стройплощадках: заместитель гендира уфимской компании предстанет перед судом за взятки

В Уфе подошло к концу расследование уголовного дела против заместителя генерального директора ООО «РостСтройПроект». Как сообщают пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Башкирии, его обвиняют в систематической даче взяток государственному инспектору Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на общую сумму 105 тысяч рублей.
Как установило следствие, в прошлом году обвиняемый неоднократно передавал денежные вознаграждения сотруднику ведомства за сокрытие нарушений при проверках строительных объектов компании. Взятки позволяли фирме избегать ответственности за несоблюдение требований безопасности на стройплощадках.
Материалы уголовного дела направили в Советский районный суд Уфы. Отдельное уголовное дело в отношении бывшего инспектора уже рассматривается судом.
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