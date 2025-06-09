Так скрывались нарушения на стройплощадках: заместитель гендира уфимской компании предстанет перед судом за взятки

В Уфе подошло к концу расследование уголовного дела против заместителя генерального директора ООО «РостСтройПроект». Как сообщают пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Башкирии, его обвиняют в систематической даче взяток государственному инспектору Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на общую сумму 105 тысяч рублей.