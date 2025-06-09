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Последние новости к вечеру 9 июня 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 9 июня 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 9 июня — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 9 июня 2025 года.

Россия вернула первую группу военных по договоренностям в Стамбуле

Источник: РИА "Новости"

Первая группа российских военных до 25 лет возвращена с Украины в рамках договоренностей в Турции. Взамен передано столько же украинских пленных. Все военнослужащие проходят реабилитацию в Белоруссии.

ВС РФ нанесли новый удар возмездия в ответ на украинские теракты

Источник: РИА "Новости"

Российские военные нанесли массированный удар по аэродрому ВСУ в районе Дубно высокоточным оружием. В Минобороны заявили, что это ответ на террористические атаки Украины.

Кремль связал заход в Днепропетровскую область с буферной зоной

Источник: РИА "Новости"

В Кремле сообщили, что действия ВС РФ в Днепропетровской области связаны с формированием буферной зоны для защиты Белгородской, Брянской и Курской областей. Песков добавил, что о нюансах боевых действий надо спрашивать Минобороны.

Губернатор Калифорнии решил подать в суд на Трампа

Источник: AP 2024

Губернатор Калифорнии Ньюсом назвал действия Трампа «незаконной попыткой федерализации» на фоне акций против миграционной политики в Лос-Анджелесе. Он заявил о подаче иска против президента.

СКР обвинил мэра Красноярска в получении взятки в 180 млн рублей

Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Следственный комитет сообщил, что Владислав Логинов с 2018 по 2024 год получил взятки на сумму свыше 180 млн рублей, включая деньги и оплату строительства бани. Ведомство считает, что взамен он обеспечивал победу компании в конкурсах на выполнение ремонта дорог.