Последние новости к вечеру 9 июня 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 9 июня 2025 года.
Россия вернула первую группу военных по договоренностям в Стамбуле
Первая группа российских военных до 25 лет возвращена с Украины в рамках договоренностей в Турции. Взамен передано столько же украинских пленных. Все военнослужащие проходят реабилитацию в Белоруссии.
ВС РФ нанесли новый удар возмездия в ответ на украинские теракты
Российские военные нанесли массированный удар по аэродрому ВСУ в районе Дубно высокоточным оружием. В Минобороны заявили, что это ответ на террористические атаки Украины.
Кремль связал заход в Днепропетровскую область с буферной зоной
В Кремле сообщили, что действия ВС РФ в Днепропетровской области связаны с формированием буферной зоны для защиты Белгородской, Брянской и Курской областей. Песков добавил, что о нюансах боевых действий надо спрашивать Минобороны.
Губернатор Калифорнии решил подать в суд на Трампа
Губернатор Калифорнии Ньюсом назвал действия Трампа «незаконной попыткой федерализации» на фоне акций против миграционной политики в Лос-Анджелесе. Он заявил о подаче иска против президента.
СКР обвинил мэра Красноярска в получении взятки в 180 млн рублей
Следственный комитет сообщил, что Владислав Логинов с 2018 по 2024 год получил взятки на сумму свыше 180 млн рублей, включая деньги и оплату строительства бани. Ведомство считает, что взамен он обеспечивал победу компании в конкурсах на выполнение ремонта дорог.