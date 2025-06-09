Последние новости к вечеру 9 июня 2025 года

Следственный комитет сообщил, что Владислав Логинов с 2018 по 2024 год получил взятки на сумму свыше 180 млн рублей, включая деньги и оплату строительства бани. Ведомство считает, что взамен он обеспечивал победу компании в конкурсах на выполнение ремонта дорог.