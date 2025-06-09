Как проходит причастие в церкви: правила, подготовка и значение таинства

История Таинства Причастия, или Евхаристии, начинается с событий, описанных в Новом Завете. Во время Тайной вечери, накануне своей смерти, Иисус Христос собрал апостолов за одним столом. В Евангелиях от Матфея, Марка и Луки говорится, что он взял хлеб, благословил его, преломил и подал ученикам, сказав: «Примите, ядите: сие есть Тело Мое». Затем взял чашу с вином и произнес: «Пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Эти слова легли в основу таинства, которое позже стало центром литургической жизни христианской Церкви.