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В Кишинёве во время визита гостей перекроют не только центр и Ботанику, но и участок Хынчештского шоссе, уже в понедельник: На этот раз причина — ремонтные работы

Мэрия Кишинёва сообщает, что с 23:00 9 июня до 05:45 утра 10 июня 2025 года будет временно приостановлено движение автотранспорта на участке между улицами Леха Качиньского и Миорица.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Кишинёва сообщает, что с 23:00 9 июня до 05:45 утра 10 июня 2025 года будет временно приостановлено движение автотранспорта на участке Хынчештского шоссе — между улицами Леха Качиньского и Миорица.

Ограничение вводится в связи с проведением работ по восстановлению дорожного покрытия, в том числе укладке выравнивающего слоя асфальта. Во время работ муниципальное предприятие Regia «Exdrupo» установит необходимые дорожные знаки и ограждения. Схема организации движения согласована с Управлением полиции Кишинёва.

Муниципальные службы приносят извинения за временные неудобства и просят жителей отнестись с пониманием.

Напомним, что с 10 по 12 июня в Кишинёве временно ограничат доступ граждан в ряд общественных мест — в центре столицы, на Ботанике и по дороге в аэропорт.