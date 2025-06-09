В Кишинёве во время визита гостей перекроют не только центр и Ботанику, но и участок Хынчештского шоссе, уже в понедельник: На этот раз причина — ремонтные работы

Мэрия Кишинёва сообщает, что с 23:00 9 июня до 05:45 утра 10 июня 2025 года будет временно приостановлено движение автотранспорта на участке Хынчештского шоссе — между улицами Леха Качиньского и Миорица.
Ограничение вводится в связи с проведением работ по восстановлению дорожного покрытия, в том числе укладке выравнивающего слоя асфальта. Во время работ муниципальное предприятие Regia «Exdrupo» установит необходимые дорожные знаки и ограждения. Схема организации движения согласована с Управлением полиции Кишинёва.
Муниципальные службы приносят извинения за временные неудобства и просят жителей отнестись с пониманием.
Напомним, что с 10 по 12 июня в Кишинёве временно ограничат доступ граждан в ряд общественных мест — в центре столицы, на Ботанике и по дороге в аэропорт.