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Два вуза из Ростова вошли в рейтинг с самыми высокими зарплатами выпускников

Выпускники ДГТУ и ЮФУ зарабатывают в IT-сфере от 140 до 155 тысяч рублей в месяц.

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Источник: Комсомольская правда

Два вуза из Ростова-на-Дону вошли в рейтинг высших учебных заведений страны с самыми высокими зарплатами у выпускников, работающих в IT-сфере. Об этом сообщили аналитики портала SuperJob.

Речь идет о Донском государственном техническом университете и Южном федеральном университете.

ДГТУ занял 15 место. Зарплаты у выпускников вуза по IT-направлениям за год выросли на 5 тысяч рублей и достигли 155 тысяч рублей в месяц. После выпуска 69% специалистов остаются работать в донской столице.

ЮФУ поднялся занял 18 место. В этом случае выпускники IT-направлений стали зарабатывать в среднем по 140 тысяч рублей в месяц, на 10 тысяч больше, чем годом ранее. Работать в донской столице остаются 52% молодых специалистов.

Добавим, лидером рейтинга оказался Московский физико-технический институт (средняя зарплата выпускников МФТИ повысилась до 330 тысяч рублей в месяц). Второе место поделили Университет ИТМО и Московский государственный университет имени Ломоносова. Средняя месячная зарплата выпускников этих вузов достигает 290 тысяч рублей.

На третьем месте — сразу три учебных заведения: Московский государственный технический университет имени Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Их выпускники 2019−2024 годов в среднем получают по 280 тысяч рублей в месяц.

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