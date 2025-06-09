Эксперт посоветовала, как правильно замораживать хлеб без потери качества

Многие хозяйки задаются вопросом — можно ли хранить хлеб в морозилке без потери качества? Биолог Ирина Лялина в разговоре с NEWS.ru развеивает сомнения.
— Заморозка действительно эффективно защищает хлеб от плесени, сохраняя при этом его вкус и питательные свойства. В отличие от холодильника, где влага провоцирует образование плесени, низкие температуры полностью останавливают этот процесс, — прокомментировала эксперт.
Важно понимать, что заморозка не разрушает основные компоненты хлеба — белки, углеводы и клетчатку. Хотя часть витаминов группы В может теряться при длительном хранении, этот метод существенно замедляет процесс черствения, предотвращая кристаллизацию крахмала.
Однако биолог предупреждает о важных нюансах. Оптимальный срок хранения — до шести месяцев. Более длительная заморозка может придать хлебу специфический привкус. Категорически не рекомендуется повторное замораживание — это негативно скажется на качестве продукта.