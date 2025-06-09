Эксперт посоветовала, как правильно замораживать хлеб без потери качества

— Заморозка действительно эффективно защищает хлеб от плесени, сохраняя при этом его вкус и питательные свойства. В отличие от холодильника, где влага провоцирует образование плесени, низкие температуры полностью останавливают этот процесс, — прокомментировала эксперт.