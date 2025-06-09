Какая погода будет в Казахстане 10 июня

В дневные часы температура воздуха будет прогреваться на севере, востоке и в центре до 25−32, на западе, юге, юго-востоке температура достигнет 32−37 тепла.
В Абайской области по прогнозам синоптиков ночью на севере и востоке ожидается небольшой дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 9−14, на юго-западе, востоке, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на юге области 21, днем 23−28, на юге области 32 тепла.
В Акмолинской области будет без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, днем 22−27 тепла.
В Актюбинской области днем на юго-востоке возможен небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, северо-востоке области 10, днем 28−33 тепла.
В Алматинской области на юге возможен небольшой дождь, гроза, в горных районах области кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, на юге, в горных районах области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 8−13 тепла, днем сильная жара 30- 35 градусов, в горных районах области 20−25 тепла.
В Атырауской области на западе и востоке ожидается кратковременный дождь, гроза, на юге области небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 17−22 тепла, днем сильная жара 31−36 градусов.
В Восточно-Казахстанской области на западе, севере и востоке пройдет дождь, гроза, днем град. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-западный, северный 9−14, на западе, севере, юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на востоке области 7, днем 23−28, на востоке области 20 тепла.
В Жамбылской области на северо-западе, юге и в горных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 13, днем 32−37, в горных районах области 27 тепла.
В Жетысуской области днем в горных районах ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14, на востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на востоке области 23, в горных районах области 10 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов, в горных районах области 25 тепла.
В Западно-Казахстанской области будет без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 15−20 тепла, днем сильная жара 32−37 градусов.
В Карагандинской области утром и днем на западе и востоке возможен небольшой дождь, гроза, на юге области дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 9−14, ночью на юге области, днем на западе, севере, юге области порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 21, днем 24−29, на юге области 32 тепла.
В Костанайской области днем на юге ожидается небольшой дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный, восточный 7−12, днем на юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, днем 25−30 тепла.
В Кызылординской области в центре, на севере и юге прогнозируется дождь, гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный, северо-западный 9−14, в центре, на севере области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, днем 28−33, на севере области 25 тепла.
В Мангистауской области днем на юге, востоке и в центре возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, днем 28−33, на западе области 25 тепла.
В Павлодарской области осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, днем 23−28 тепла.
В Северо-Казахстанской области будет без осадков. Ветер южный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, днем 24- 29 тепла.
В Туркестанской области в горных районах ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8−13, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, в горных районах области 17, днем 31−36, в горных районах области 28 тепла.
В Улытауской области ночью на западе, севере и в центре пройдет дождь, гроза, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 9−14, ночью и утром на западе, в центре области порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на севере области 12, днем 29−34, на севере области 26 тепла.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный ночью 3−8, днем 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 9−11, днем 24−26 тепла.
Алматы: переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3−8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 18−20, днем 30−32 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 20−22, днем 33−35 тепла.