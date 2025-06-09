Какая погода будет в Казахстане 10 июня

АСТАНА, 9 июня — Sputnik. На территории Казахстана 10 июня будет ощущаться влияние южного циклона. Он обеспечит прогрев воздушных масс и развитие конвективных процессов, что в свою очередь принесет дожди на юге. На востоке страны будет доминировать антициклон, с которым ожидается погода преимущественно без осадков.