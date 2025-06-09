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В Перми подозреваемого в грабеже задержали в течение часа

В первых числах июня в дежурную часть полиции в Мотовилихинском районе Перми поступило сообщение от мужчины 1976 года рождения: на улице Лядовской у него отобрал сотовый телефон неизвестный молодой человек и скрылся.

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В первых числах июня в дежурную часть полиции в Мотовилихинском районе Перми поступило сообщение от мужчины 1976 года рождения: на улице Лядовской у него отобрал сотовый телефон неизвестный молодой человек и скрылся.

На место прибыли следственно-оперативная группа, сотрудники полка ППСП, Госавтоинспекции, Росгвардии. Наружные наряды занялись розыском подозреваемого. Сотрудники ППС вместе с потерпевшим объехали район места происшествия, но безрезультатно. Затем патрульные отправились осматривать прилегающие дворы пешком. Один из прохожих, увидев людей в форме, резко изменил маршрут. Правоохранители догнали его и предложили проследовать к патрульной машине для установления личности. Потерпевший узнал в нем своего обидчика.

Молодого человека 2003 года рождения доставили в дежурную часть, где он дал признательные показания. Фигурант сообщил, что похищенный гаджет он выбросил в кусты перед задержанием. Впоследствии телефон вернули владельцу.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.