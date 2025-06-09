Первыми стобалльниками по итогам ЕГЭ в Пермском крае стали 26 выпускников

В Прикамье подведены первые итоги единого государственного экзамена по литературе, истории и химии. В краевом министерстве образования и науки рассказали, что высокобалльников, то есть набравших от 81 до 100 баллов, оказалось 440 человек, а на сто баллов ЕГЭ сдали 26 человек.