Жителей Таганрога пригласили на бесплатное экспресс-обследование

10 июня жители Таганрога смогут пройти бесплатное экспресс-обследование в «Пункте здоровья», который будет работать около парка имени Максима Горького с 9 до 13 часов. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.
Акцию проведут в рамках губернаторского проекта «Медицина на Дону». Все желающие смогут измерить давление, рост, вес и получить расчет индекса массы тела.
Также посетителям «Пункта здоровья» будут доступны тесты на уровень глюкозы, холестерина, кислорода в крови и ЭКГ. После обследования можно получить консультацию терапевта, кардиолога и эндокринолога.
Важно: при себе необходимо иметь паспорт, анализ крови проводится натощак.
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