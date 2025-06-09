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Жителей Таганрога пригласили на бесплатное экспресс-обследование

10 июня жители Таганрога смогут бесплатно сдать анализы и получить консультации врачей.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

10 июня жители Таганрога смогут пройти бесплатное экспресс-обследование в «Пункте здоровья», который будет работать около парка имени Максима Горького с 9 до 13 часов. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.

Акцию проведут в рамках губернаторского проекта «Медицина на Дону». Все желающие смогут измерить давление, рост, вес и получить расчет индекса массы тела.

Также посетителям «Пункта здоровья» будут доступны тесты на уровень глюкозы, холестерина, кислорода в крови и ЭКГ. После обследования можно получить консультацию терапевта, кардиолога и эндокринолога.

Важно: при себе необходимо иметь паспорт, анализ крови проводится натощак.

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