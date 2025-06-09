Цискаридзе рассказал о работе выпускников Академии русского балета

«Это колоссальная работа. Мало того, если мы берем какой-то шедевр, мы идем до конца, ничего не вынимая, не облегчая. В этом (2025 — ред.) году с нами танцует мой выпускник прошлых лет. Я очень люблю и уважаю балет, и я считаю, что ничего не должно быть исполнено плохо. Я просто к этому отношусь как к своей профессии, с большим уважением», — сказал Цискаридзе.