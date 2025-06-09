Цискаридзе рассказал о работе выпускников Академии русского балета

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Выпускники Академии русского балета имени А. Я. Вагановой отправляются работать в различные театры не только России, но и мира, рассказал ректор академии, народный артист РФ Николай Цискаридзе.
«Каждый год, когда готовишь эти спектакли, столько вкладываешь сил, своих умений и знаний, что каждый раз, когда это заканчивается, сначала чувствуешь дикое облегчение, но и очень большую горечь. Ты сделал продукт, который исчез навсегда. Все эти дети разъехались в разные части света — не просто по нашей стране», — сказал он на пресс-конференции, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
По славам ректора академии, в 2025 году выпускники представят зрителям семь спектаклей. Так, 7 июня уже состоялся первый выпускной показ в Мариинском театре.
«Это колоссальная работа. Мало того, если мы берем какой-то шедевр, мы идем до конца, ничего не вынимая, не облегчая. В этом (2025 — ред.) году с нами танцует мой выпускник прошлых лет. Я очень люблю и уважаю балет, и я считаю, что ничего не должно быть исполнено плохо. Я просто к этому отношусь как к своей профессии, с большим уважением», — сказал Цискаридзе.
Выпускные спектакли также пройдут 10 и 12 июня в Мариинском театре.