Температура от стресса: что такое термоневроз и почему при нем не помогают жаропонижающие

В состоянии сильного стресса у некоторых людей может подскакивать температура тела, при этом никаких признаков простуды не наблюдается. Это явление называют термоневрозом, и чаще всего оно встречается у чувствительных людей. «Вечерняя Москва» обсудила с терапевтом, кандидатом медицинских наук Андреем Кондрахиным, почему из-за стресса может повышаться температура тела и нужно ли пить жаропонижающие, чтобы стабилизировать состояние.