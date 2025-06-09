Динозавры-зауроподы были всеядными травоядными ящерами

В частности, палеонтологам удалось подтвердить популярную гипотезу о том, что зауроподы почти не пережевывали пищу и извлекали из нее питательные вещества подобно тому, как это происходит при ферментации растительной массы в рубце современных жвачных животных. При этом ученые обнаружили, что диета диамантинозавров была очень разнообразной — в ней присутствовали не только плоды, листья и побеги папоротников и хвойных растений, но и также цветочные растения.