Можно ли пить чай на работе в Беларуси: отвечает юрист

Однако, из правила «не есть на рабочем месте» существуют и исключения. Так, например, если характер работы не позволяет сделать перерыв, например, как в работе сторожа, то сотрудник вынужден обедать на рабочем месте, и время приема пищи ему включат в рабочее с оплатой.