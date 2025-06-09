Можно ли пить чай на работе в Беларуси: отвечает юрист

По общему правилу, принимать пищу на рабочем месте запрещено, пишет aif.by со ссылкой на адвоката Могилевской областной коллегии адвокатов Владимира Горбачева.
По словам специалиста, нет разницы где перекусывать — за рабочим столом офиса, у станка на заводе или на стремянке на стройке. Еда на рабочем месте противоречит правилам охраны труда и санитарно-гигиеническим нормам.
Для того, чтобы сотрудники поели, работодатель должен предусмотреть специально отведенное помещение.
«Для этого наниматель обязан оборудовать комнату для отдыха и приема пищи, если у работников нет доступа к объектам общественного питания», — отметил Владимир Горбачев.
Однако, из правила «не есть на рабочем месте» существуют и исключения. Так, например, если характер работы не позволяет сделать перерыв, например, как в работе сторожа, то сотрудник вынужден обедать на рабочем месте, и время приема пищи ему включат в рабочее с оплатой.
Адвокат отметил, что есть разница между «перерывом для отдыха и питания» и «временем для приема пищи».
«В первом случае можно покидать рабочее место, а во втором случае нельзя, так как нет перерыва в течение рабочего времени», — подчеркнул специалист.
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