День России в Крыму — где и как отметить праздник

Центральный музей Тавриды и историко-археологический музей-заповедник «Неаполь Скифский» ко Дню России запустили первый в Крыму двухчасовой межмузейный пеший маршрут. По пути следования — старый Симферополь, мечеть Кебир-Джами, греческие торговые ряды, доходный дом Крылова, бывшее училище Талмуд-Тора. При покупке билета в первом музее гостям предложат карту-флаер с описанием маршрута ко второму и 50-процентную скидку на вход в Неаполь Скифский. Картой можно поделиться с другом, воспользоваться скидкой можно только один раз.