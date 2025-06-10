День России в Крыму — где и как отметить праздник

Основные события на полуострове в честь главного государственного праздника — в подборке РИА Новости Крым.
День России в столице Крыма.
Череду праздничных мероприятий 10 июня в 13 часов откроет Крымская республиканская библиотека для молодежи в Симферополе. Здесь презентуют альманах «Восславим Родину в стихах» в рамках проекта «АИФ: актуально, информативно, фактографично». В программе — не только чтение и обсуждение патриотической поэзии, но и рубрика «открытый микрофон» для желающих поделиться своими стихами о Родине.
11 числа в 14:00 студенты Крымского университета культуры, искусств и туризма устроят «квартирник» в Доме молодежи. Всех желающих приглашают оценить таланты участников университетской среды.
Центральный музей Тавриды и историко-археологический музей-заповедник «Неаполь Скифский» ко Дню России запустили первый в Крыму двухчасовой межмузейный пеший маршрут. По пути следования — старый Симферополь, мечеть Кебир-Джами, греческие торговые ряды, доходный дом Крылова, бывшее училище Талмуд-Тора. При покупке билета в первом музее гостям предложат карту-флаер с описанием маршрута ко второму и 50-процентную скидку на вход в Неаполь Скифский. Картой можно поделиться с другом, воспользоваться скидкой можно только один раз.
13 числа Государственный академический музыкальный театр Республики дает премьеру музыкальной комедии «Труффальдино из Бергамо» в постановке Анжелики Добруновой.
Русские песни в Херсонесе.
В музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» на сцене амфитеатра «Грифон-арена» 12 июня в 20:30 выступит Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной. В программе — русские народные песни и произведения отечественных композиторов
В концерте примут участие солисты, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Концерт пройдет ко Дню России и в рамках Большого фестиваля искусств, который уже стартовал в «Новом Херсонесе» и продолжится до конца сентября.
Как сообщает пресс-служба музейно-храмового комплекса, на четыре месяца «Новый Херсонес» станет сценической площадкой для ведущих российских артистов, театральных трупп и музыкальных коллективов.
Праздник на Южном берегу.
В период с 14 по 16 июня театралам предлагают переместиться на Южный Берег, где пройдут гастроли Тамбовского государственного академического драматического театра.
На сцене Ялтинского театра имени Чехова 14 июня в 19 часов будут давать комедию «Примадонны». 15 числа крымским зрителям представят спектакль «Сон в летнюю ночь», 16 июня — историю о любви «Невеста из Имеретии».
Алуштинцев и гостей города 11 июня приглашают на набережную — в музей писателя Ивана Шмелева, где презентую выставку «Наследие». Гостей, в частности, обещают познакомить с историей коллекции рукописей писателя, переданных потомками семьи его друзей — караимов из Евпатории Дуван-Гелеловичей.
Алуштинский литературно-мемориальный музей Сергеева-Ценского 14 июня устроит литературно-музыкальный праздник под открытым небом «Лето, музыка, музей». Музыкальные произведения исполнят профессиональные музыканты и юные исполнители. Еще здесь будут читать стихи крымских поэтов и классиков отечественной литературы.
Культурно-просветительскую программу на 12 число готовит и Дом-музей Чехова в Ялте.
Программа Восточного Крыма.
В Консульском замке Судакской крепости 12 июня в 17 часов покажут копии древнерусских фресок, эскизы росписей современных храмов, серию пейзажей русской природы. Основной раздел посвящен творчеству заслуженного художника России Александра Крылова. Все это — в рамках совместного проекта с Государственным историко-архитектурным и природным музеем-заповедником «Изборск».
В Керчи на сцене Дворца культуры «Корабел» 12 июня в 15 часов состоится концерт «День России» с участием актеров театра и кино Юрия Васильева, Сергея Маховикова, Ларисы Шахворостовой, Сослана Фидарова, Светланы Кучеренко, Евгения Воскресенского, Татьяны Титовой, студентов Екатеринбургского государственного театрального института.
В Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике ко Дню России пройдет акция «День открытых дверей». Совершить увлекательное путешествие в историю и культуру полуострова можно будет совершенно бесплатно. Без платы за входной билет можно посетить Керченский музей древностей, Музей каменных древностей «Лапидарий», Музей Керченско-Эльтигенского десанта, Картинную галерею, Мелек-Чесменский курган.
Кроме того, в праздничные дни на различных керченских площадках проходит XХVII Международный фестиваль античного искусства «Боспорские Агоны». 12 июня в рамках фестивальной программы во ДК «Корабел» покажут рок-оперу «Орфей и Эвридика», в 18 часов, в Центре детского и юношеского творчества — спектакль «Проделки Скапена».
13 числа в полдень на Керченской крепости театральная студия Сергея Барышева «Чудомир» покажет постановку «1.9.4.3.» — история детей, оказавшихся в оккупации. В 16 часов на концертной сцене Судомеханического техникума — спектакль «Спасибо деду за Победу» Русского духовного театра «Глас». На пять часов вечера запланирован внеконкурсный показ спектакля «Алиме» о разведчиках в Крыму — от Государственного ногайского драматического театра. В 19 часов можно увидеть «Сон в летнюю ночь» Тамбовского государственного академического драматического театра на сцене керченского ДК «Корабел».
Торжественное закрытие фестиваля «Боспорские Агоны» состоится 14 июня. В этом году организаторы вдохнули новую жизнь в главную награду фестиваля — «Боспорскую Нику», превратив ее в героиню торжественного закрытия. Ей предстоит повести рассказ о театральном искусстве и объявить имена победителей.
Также праздничные концерты и выступления с участием местных творческих коллективов запланированы в Домах культуры и клубах населенных пунктов республики. Масштабных уличных мероприятий на улицах крымских городов не планируется по соображениям безопасности.
День России — государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня. До 2002 года именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов.