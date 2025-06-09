Андрей Воробьев заявил о планах демонтировать 3600 НТО в 2025 году

«Это ни в коем случае не предполагает ликвидацию законно, эффективно и цивилизованно работающих нестационарных торговых объектов. Есть много НТО, которые радуют глаз — и газеты продают, и хлеб, который производят в Щелково, Клину или других городах. Мы в первую очередь боремся с незаконной миграцией, неуплатой налогов, несоблюдением санитарных норм и несоответствующим внешним обликом», — подчеркнул губернатор.