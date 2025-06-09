Азовчанка получила срок за издевательства над годовалой дочкой

Жестокую мать из Азова отправили в колонию за издевательства над ребенком. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Азовский городской суд вынес приговор 32-летней местной жительнице, признанной виновной в истязании собственной дочери. Женщина получила 3,5 года колонии общего режима за преступление.
Как установило следствие, в течение прошлого года мать систематически избивала годовалую девочку. Ребенок жил в антисанитарных условиях, не получал должного ухода и нормального питания. Все происходило в доме родственников, где проживала семья.
Теперь женщине предстоит провести годы за решеткой.
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