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Азовчанка получила срок за издевательства над годовалой дочкой

3,5 года колонии за мучения ребенка: суд вынес приговор жительнице Азова.

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Источник: Комсомольская правда

Жестокую мать из Азова отправили в колонию за издевательства над ребенком. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Азовский городской суд вынес приговор 32-летней местной жительнице, признанной виновной в истязании собственной дочери. Женщина получила 3,5 года колонии общего режима за преступление.

Как установило следствие, в течение прошлого года мать систематически избивала годовалую девочку. Ребенок жил в антисанитарных условиях, не получал должного ухода и нормального питания. Все происходило в доме родственников, где проживала семья.

Теперь женщине предстоит провести годы за решеткой.

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