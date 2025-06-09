В Молдове разрешат продавать продукты с червями: Так ПАС решает проблему недоедания в стране?

Напомним, что соответствующее постановление правительства было разработано ещё в 2023 году. Речь об утверждении регламента о новых пищевых продуктах, в котором допускается содержание в них наноматериалов, под которыми скрываются черви, тараканы, пауки и т.д. На этикетках эти ингредиенты могут быть и не указаны.