В Молдове разрешат продавать продукты с червями: Так ПАС решает проблему недоедания в стране?

Наличие личинок мучного хрущака допускают в различных пищевых продуктах в Республике Молдова.
Министерство сельского хозяйства опубликовало список с новыми элементами, которые могут быть допущены в пищу. Документ представлен для общественного обсуждения.
Документ представлен для общественного обсуждения. Фото: соцсети.
За мучным хрущаком и пауки пойдут, потом и саранча… У нас её много бывает.
Напомним, что соответствующее постановление правительства было разработано ещё в 2023 году. Речь об утверждении регламента о новых пищевых продуктах, в котором допускается содержание в них наноматериалов, под которыми скрываются черви, тараканы, пауки и т.д. На этикетках эти ингредиенты могут быть и не указаны.
Вместе с тем, в Молдове 80% граждан страны не могут позволить себе здоровое питание.
От голода страдают 25% людей, ещё 25% недоедают, то есть не голодают в буквальном смысле, но не могут нормально питаться.
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