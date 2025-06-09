Названы победители премии «ТЭФИ-2025»

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Москве прошла церемония награждения победителей премии «ТЭФИ-2025» в категории «Информационное и общественно-политическое вещание», передает корреспондент РИА Новости.
Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев стал победителем в номинации «Ведущий информационно-аналитической итоговой программы».
«Ведущий информационно-аналитической итоговой программы» — Дмитрий Киселев, «Вести недели», — объявил со сцены герой России, космонавт-испытатель Олег Артемьев.
Для Киселева как для ведущего эта премия стала первой, однако его профессионализм неоднократно был отмечен рядом наград. Он одновременно является обладателем высших журналистских премий в двух странах: Киселев стал и «Золотым пером России», и «Золотым пером Украины». В 2004 году он также был удостоен высшей украинской телевизионной премии «Телетриумф».
Победителем в номинации «Репортер» стал Герой России, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.
«Я всем хочу напомнить, что наше торжество, нынешнее, возможно благодаря людям, которые защищают нашу страну круглосуточно, в связи со специальной операцией — вот это сейчас, как мне кажется, самое важное. И отрадно, что телевидение, ну и все люди, кто работает на телевидении, это отлично чувствуют, пропускают через себя, живут этим. В общем, мне кажется, не подкачали в этом смысле. И надо продолжать. Вся страна должна, вот прям должна работать на общую победу. Кто как может, мы как можем. И будем продолжать работать. Спасибо за признание», — сказал он.
Другие победители:
● Павел Зарубин — «Москва. Кремль. Путин», производитель: ВГТРК, канал вещания: «Россия 1» — в номинации «Интервьюер»;
● работа «Освобождение Авдеевки. Неизвестная хроника», автор фильма — специальный корреспондент «Известий» Семен Еремин, погибший в зоне СВО — в номинации «Документальный фильм»;
● Ольга Скабеева и Евгений Попов, программа «60 минут» — в номинации «Ведущий дневного общественно-политического ток-шоу»;
● программа Эдуарда Петрова: «Кингисеппские» — в номинации «Журналистское расследование»;
● «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» — в номинации "Вечернее общественно-политическое ток-шоу;
● Владимир Соловьев — в номинации «Ведущий вечернего общественно-политического ток-шоу»;
● «Вести недели» — в номинации «Информационно-аналитическая итоговая программа»;
● программа «Вести 20:00» — в номинации «Вечерняя информационная программа»;
● «Официальное вступление в должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина» — в номинации «Специальное телевизионное событие года».
● программа «Сегодня 16:00» — в номинации «Дневная информационная программа»;
● Валерия Кораблева — в номинации «Ведущий дневной информационной программы»;
● Эрнест Мацкявичюс — в номинации «Ведущий вечерней информационной программы»;
● программа «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» — в номинации «Спортивное шоу/программа».
● Роман Костомаров — в номинации «Ведущий спортивного шоу/программы».
● программа «День добрых дел» — в номинации «Программа социальной направленности».
● программа «Большая игра» — в номинации «Дневное общественно-политическое ток-шоу»;
● работа «Захват аэропорта в Махачкале» — в номинации «Информационный сюжет».
Ведущими церемонии стали члены Академии Российского телевидения Леонид Якубович и Анастасия Чернобровина. Церемония прошла в Государственном академическом Большом театре России.
Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от «телевизионный эфир») — ежегодная российская профессиональная награда, вручаемая с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения России.
Премия ТЭФИ была учреждена 21 декабря 1994 года Российским фондом развития телевидения (с 2001 года — фонд «Академия российского телевидения») — организацией, объединяющей интересы телевещателей и телепроизводителей страны. В настоящее время в числе учредителей фонда пять организаций — Национальная Медиа Группа, Холдинг «Газпром-Медиа», Первый канал, ВГТРК, ТВ Центр.