Названы победители премии «ТЭФИ-2025»

«Я всем хочу напомнить, что наше торжество, нынешнее, возможно благодаря людям, которые защищают нашу страну круглосуточно, в связи со специальной операцией — вот это сейчас, как мне кажется, самое важное. И отрадно, что телевидение, ну и все люди, кто работает на телевидении, это отлично чувствуют, пропускают через себя, живут этим. В общем, мне кажется, не подкачали в этом смысле. И надо продолжать. Вся страна должна, вот прям должна работать на общую победу. Кто как может, мы как можем. И будем продолжать работать. Спасибо за признание», — сказал он.