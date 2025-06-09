«Отдельный пункт»: законно ли запрещать сотрудникам пить и есть на рабочем месте

В определенном случае работодатель может запретить сотрудникам пить чай на рабочем месте. Об этом рассказала юрист Ольга Владимирова. «Вечерняя Москва» узнала у рекрутера, карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, законно ли вводить подобный запрет.
По его словам, ключевой закон поведения сотрудников в офисе регламентируется правилами внутреннего трудового распорядка (ПВТР) и приказами работодателя. ПВТР могут включать запрет на прием пищи на рабочем месте.
— Это абсолютно законно, но должно быть оформлено документально. И сотрудник должен подписать этот документ, тогда он обязан выполнять эти правила, — сказал эксперт.
Также прием пищи запрещается на производственных участках, например в цехах и лабораториях. Это законно, но работодатель должен предоставить сотрудникам место для приема пищи, подчеркнул эксперт.
— Например, во многих офисах есть специальные помещения для приема пищи, где можно подогреть еду, приготовить себе чай или кофе. Тогда в ПВТР будет пункт о том, что прием пищи и напитков разрешен только в специально оборудованном месте для приема пищи. И с этим спорить будет невозможно, — сообщил Валинуров.
Юрист Алла Георгиева рассказала, что россияне, которые будут работать в праздничные дни в июне, могут получить повышенную оплату труда. 12 июня выпадает на четверг, поэтому для многих россиян он будет нерабочим. Кроме того, выходным днем станет пятница, 13 июня, из-за переноса нерабочего дня с субботы, 8 марта.