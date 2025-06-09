«Отдельный пункт»: законно ли запрещать сотрудникам пить и есть на рабочем месте

— Например, во многих офисах есть специальные помещения для приема пищи, где можно подогреть еду, приготовить себе чай или кофе. Тогда в ПВТР будет пункт о том, что прием пищи и напитков разрешен только в специально оборудованном месте для приема пищи. И с этим спорить будет невозможно, — сообщил Валинуров.