Дмитрий Киселев стал обладателем премии «ТЭФИ-2025»

Для Киселева как для ведущего эта премия стала первой, однако его профессионализм неоднократно был отмечен рядом наград. Он одновременно является обладателем высших журналистских премий в двух странах: Киселев стал и «Золотым пером России», и «Золотым пером Украины». В 2004 году он также был удостоен высшей украинской телевизионной премии «Телетриумф».