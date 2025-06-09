Дмитрий Киселев стал обладателем премии «ТЭФИ-2025»

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев стал победителем «ТЭФИ-2025» в номинации «Ведущий информационно-аналитической итоговой программы».
«Ведущий информационно-аналитической итоговой программы» — Дмитрий Киселев, «Вести недели», — объявил со сцены Герой России, космонавт-испытатель Олег Артемьев.
В номинации «Информационно-аналитическая итоговая программа» победу одержала программа «Вести недели», производитель: ВГТРК, канал вещания: «Россия 1».
Для Киселева как для ведущего эта премия стала первой, однако его профессионализм неоднократно был отмечен рядом наград. Он одновременно является обладателем высших журналистских премий в двух странах: Киселев стал и «Золотым пером России», и «Золотым пером Украины». В 2004 году он также был удостоен высшей украинской телевизионной премии «Телетриумф».
Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от «телевизионный эфир») — ежегодная российская профессиональная награда, вручаемая с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения.
Премия ТЭФИ была учреждена 21 декабря 1994 года Российским фондом развития телевидения (с 2001-го — Академия российского телевидения) — организацией, объединяющей интересы телевещателей и телепроизводителей страны. В настоящее время в числе учредителей фонда пять организаций: «Национальная медиа группа», холдинг «Газпром-медиа», Первый канал, ВГТРК, «ТВ Центр».