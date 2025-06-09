Чем опасен кетчуп?

Эксперт рекомендует есть не более одной-двух столовых ложек кетчупа в день. При этом Дианова обратила внимание, что детям давать много соуса противопоказано, добавлять в пищу его нужно дозированно, чтобы не вызывать привыкания. «Они быстро привыкают к яркому вкусу и потом добавляют соус везде», — пояснила врач.