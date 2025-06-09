Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чем опасен кетчуп?

Популярный у россиян соус может быть опасен для здоровья. С таким заявлением выступила врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Источник: https://ru.freepik.com

Кому и почему кетчуп противопоказан?

По словам эксперта, сахар в составе кетчупа может повысить уровень глюкозы, поэтому он может навредить диабетикам.

«Количество сахара в составе зависит от производителя. Поэтому важно читать состав продукта, особенно людям с диабетом. Полностью же отказаться от сахара в кетчупе не получится, в противном случае он станет слишком кислым», — отметила врач.

У тех, кто страдает проблемами с ЖКТ, злоупотребление соусом может вызвать изжогу, а при большом количестве соли в составе продукта соус может навредить страдающим гипертонией и почечной недостаточностью.

Сколько кетчупа можно съедать в день?

Эксперт рекомендует есть не более одной-двух столовых ложек кетчупа в день. При этом Дианова обратила внимание, что детям давать много соуса противопоказано, добавлять в пищу его нужно дозированно, чтобы не вызывать привыкания. «Они быстро привыкают к яркому вкусу и потом добавляют соус везде», — пояснила врач.

Напомним, ранее медики рассказали о вреде для здоровья человека чрезмерного потребления чая и белого хлеба.