Чем опасен кетчуп?

Кому и почему кетчуп противопоказан?
По словам эксперта, сахар в составе кетчупа может повысить уровень глюкозы, поэтому он может навредить диабетикам.
«Количество сахара в составе зависит от производителя. Поэтому важно читать состав продукта, особенно людям с диабетом. Полностью же отказаться от сахара в кетчупе не получится, в противном случае он станет слишком кислым», — отметила врач.
У тех, кто страдает проблемами с ЖКТ, злоупотребление соусом может вызвать изжогу, а при большом количестве соли в составе продукта соус может навредить страдающим гипертонией и почечной недостаточностью.
Сколько кетчупа можно съедать в день?
Эксперт рекомендует есть не более одной-двух столовых ложек кетчупа в день. При этом Дианова обратила внимание, что детям давать много соуса противопоказано, добавлять в пищу его нужно дозированно, чтобы не вызывать привыкания. «Они быстро привыкают к яркому вкусу и потом добавляют соус везде», — пояснила врач.
Напомним, ранее медики рассказали о вреде для здоровья человека чрезмерного потребления чая и белого хлеба.