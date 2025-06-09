В Подмосковье в июньские праздники изменится график работы общественного транспорта

«Автобусы региональных перевозчиков будут работать с 12 по 14 июня по расписанию субботы, а 15 июня — по расписанию воскресенья. В это время на маршрутах Подмосковья будут курсировать более 6,5 тыс. автобусов, из них 4,6 тыс. — [АО] “Мострансавто”. Перед выпуском транспортных средств на рейс специалисты проверят исправность их основных узлов и агрегатов. С водителями будут проведены дополнительные инструктажи по соблюдению ПДД и правилам перевозки пассажиров», — говорится в сообщении.