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В Подмосковье в июньские праздники изменится график работы общественного транспорта

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Расписание общественного транспорта Московской области изменится в предстоящие июньские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Источник: Freepik

«Автобусы региональных перевозчиков будут работать с 12 по 14 июня по расписанию субботы, а 15 июня — по расписанию воскресенья. В это время на маршрутах Подмосковья будут курсировать более 6,5 тыс. автобусов, из них 4,6 тыс. — [АО] “Мострансавто”. Перед выпуском транспортных средств на рейс специалисты проверят исправность их основных узлов и агрегатов. С водителями будут проведены дополнительные инструктажи по соблюдению ПДД и правилам перевозки пассажиров», — говорится в сообщении.

Расписание пригородных поездов ЦППК, МЖД и МТППК также будет изменено. 11 июня поезда проследуют по расписанию пятницы, 12—14 июня — по расписанию субботы, а 15 июня — по расписанию воскресенья.

Кроме того, на время праздников ЦППК совместно с МЖД назначат дополнительные поезда. За весь период назначено 40 дополнительных поездов на Казанском, Курском, Киевском, Павелецком, Ярославском, Горьковском, Рижском направлениях. С расписанием электропоездов можно ознакомиться на железнодорожных вокзалах и станциях, а также на сайте компаний.