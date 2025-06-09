В погоне за трендами: Pinterest проанализировал самые популярные запросы своих пользователей

Запросы, связанные с цифровым детоксом, демонстрируют рекордный рост. Среди самых частых запросов — «Идеи для цифрового детокса» и «Мудборды для цифрового детокса». Поколение Z и миллениалы активно ищут способы сократить время у экранов, заменяя его прогулками, садоводством и живым общением. Традиционные пляжные отпуска уступают место новым форматам. Например, пребыванию наедине с природой и книжным ретритам. Путешественники выбирают горные маршруты, лесные домики и фермерские угодья, сочетая отдых с чтением и медитацией. Также среди новых трендов есть многие другие направления: