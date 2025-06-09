В погоне за трендами: Pinterest проанализировал самые популярные запросы своих пользователей

Аналитики Pinterest представили ежегодный отчёт о летних трендах, которые набирают популярность среди пользователей платформы. Лето 2025 года станет временем цифрового детокса, единения с природой и осознанного отдыха.
Запросы, связанные с цифровым детоксом, демонстрируют рекордный рост. Среди самых частых запросов — «Идеи для цифрового детокса» и «Мудборды для цифрового детокса». Поколение Z и миллениалы активно ищут способы сократить время у экранов, заменяя его прогулками, садоводством и живым общением. Традиционные пляжные отпуска уступают место новым форматам. Например, пребыванию наедине с природой и книжным ретритам. Путешественники выбирают горные маршруты, лесные домики и фермерские угодья, сочетая отдых с чтением и медитацией. Также среди новых трендов есть многие другие направления:
Фермерский шик в интерьере
- Состаренное дерево и кирпичная кладка.
- Винтажная мебель и натуральные ткани.
- Концепция «фермерского коттеджа».
Городское фермерство
Жители мегаполисов осваивают:
- Выращивание зелени на балконах.
- Приготовление блюд из собственного урожая.
- Летние детокс-напитки.
Особой популярностью пользуются освежающие коктейли с томатом, базиликом и острым перцем.
Ручной труд и книжные клубы
- Летние поделки.
- Тематические книжные клубы.
- Вечеринки в саду с handmade-декором.
Мода и красота
- Ностальгия по 2000-м: низкие посадки, блестящие аксессуары.
- Укропно-зелёный цвет (Dill Green) — главный оттенок лета.
- Астрологический макияж по знакам зодиака.
- Фруктовые и цветочные принты на ногтях.
Эти тренды отражают общее стремление к простоте, экологичности и осознанному потреблению. Лето 2025 года станет временем перезагрузки.
Отчёт Pinterest основан на анализе более 500 000 000 ежемесячных поисковых запросов пользователей со всего мира. Платформа уже несколько лет успешно предсказывает глобальные тренды в различных сферах жизни.
Эксперты отмечают, что эти тенденции особенно популярны среди молодёжи, которая стремится к балансу между цифровым и реальным миром. Социальные сети всё чаще становятся источником вдохновения для оффлайн-активностей.
Многие из этих трендов перекликаются с концепцией «медленной жизни» (slow living), которая набирает популярность в последние годы. Это подтверждает глобальный запрос на более осмысленный и экологичный образ жизни.
Пользователи Pinterest всё чаще используют платформу не только для поиска идей, но и для планирования своего идеального лета. Сервис становится своеобразным цифровым дневником вдохновения перед переходом к реальным действиям.
Эти тенденции уже находят отражение в коллекциях мировых брендов, концепциях отелей и программах мероприятий на 2025 год.