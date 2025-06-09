Это на всю жизнь. Учитель года Москвы Александр Оджо — о призвании и мечтах

«27 декабря 2023 года я запомнил на всю жизнь. Мы долго к этому готовились, и я очень рад, что мне выпала такая честь — рассказать немного о наставничестве в рамках года педагога-наставника во время экскурсии, — вспоминает Александр. — И я очень рад, что мой вопрос о наставниках от самого президента получил отклик».