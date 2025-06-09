Это на всю жизнь. Учитель года Москвы Александр Оджо — о призвании и мечтах

В столице подвели итоги конкурса «Педагоги года Москвы». В нем приняли участие почти 2800 учителей, воспитателей, психологов, дефектологов, педагогов дополнительного образования. В номинации «Учитель года Москвы» лучшим стал Александр Оджо — преподаватель истории и обществознания школы № 854. Он рассказал aif.ru о своем профессиональном пути.
Мэр Москвы Сергей Собянин 31 мая поздравил победителей, подчеркнув, что конкурс помогает педагогам обмениваться опытом и становиться наставниками. 30-летний Александр Оджо, выпускник МПГУ, уже несколько лет успешно преподает, активно ведет блог и выступает с лекциями. В 2021 году он стал лауреатом конкурса в социальных сетях за свои 60-секундные исторические видеоролики, а в декабре 2023 года провел экскурсию для президента России Владимира Путина.
От школьных лет до встречи с президентом
Наш разговор с Александром начался с его собственных школьных воспоминаний. Он признаётся, что сам был увлеченным учеником.
«Я очень любил школу, всегда на каникулах мне хотелось поскорее вернуться», — вспоминает он.
Среди предметов особенно выделял физкультуру и мировую художественную культуру (МХК). Математика и физика давались сложнее, но, несмотря на это, упорство привело его к золотой медали. Хотя Александр был отличником, он не отрицает, что мог «поболтать на уроке» и даже получал выговоры за баловство, вспоминая, как однажды на репетиции последнего звонка «так сильно зашумели с ребятами, что потом нас отчитывали несколько преподавателей».
Выбрать «любимого» учителя Александру оказалось сложно, но он особо отметил влияние своей учительницы истории и обществознания Веры Станиславовны Овсянниковой.
«Она удивительно преподавала историю. Я сейчас очень много из ее подходов использую в своем преподавании», — говорит Александр.
Он вспомнил, как преподавательница учила их картам, которые тогда называли «шпаргалетами», и как он до сих пор находит их в бабушкиных шкафах, с теплом вспоминая уроки.
Большую роль в его воспитании сыграли мама и бабушка.
«Я очень обязан своим воспитанием и своей жизнью моей маме. Она до сих пор меня воспитывает, и всегда я прихожу к ней за помощью», — подчеркнул Александр.
Марина Оджо — хореограф и педагог по танцам — во многом повлияла на подход сына к обучению. Как и бабушка Лариса Ивановна.
«Бабуля помогала мне с уроками, всегда на все секции, на все кружки со мной бегала», — рассказал Александр Оджо.
Обе женщины были активными членами родительского комитета, постоянно помогая школе.
Александр Оджо окончил Московский педагогический государственный университет (МПГУ) в 2018 году и практически сразу начал работать в школе.
Учитель года рассказал, что именно мотивировало его использовать соцсети для популяризации своего предмета. Его путь к блогерству начался ещё в школьные годы, когда соцсети только появлялись. Естественным образом появился «учительский» блог, когда он пришел работать в школу.
«Я понял, что это интересует не только моих учеников, но и их друзей, родителей, других учителей, моих друзей и так далее», — отмечает Александр.
Именно его ученики предложили ему снимать короткие видеоролики «История за 60 секунд», которые набирают тысячные просмотры. Сегодня на его страницу, посвященную школе, подписано более 38 тысяч человек.
«Я очень люблю спорт. Я бегаю по утрам, и это все — тоже с подачи моих учеников», — рассказал он.
Молодой учитель любит и путешествовать: «Я посетил 50 регионов России, и практически в каждом я проводил либо уроки, либо лекции». Также он увлекается интеллектуальными играми, участвует в квизах и викторинах со своей командой, и «играл практически во все телеигры, которые есть на российском телевидении».
Особые впечатления в жизни Александра оставила экскурсия, которую он провел для Владимира Путина. Эта встреча, по его словам, стала незабываемым событием.
«27 декабря 2023 года я запомнил на всю жизнь. Мы долго к этому готовились, и я очень рад, что мне выпала такая честь — рассказать немного о наставничестве в рамках года педагога-наставника во время экскурсии, — вспоминает Александр. — И я очень рад, что мой вопрос о наставниках от самого президента получил отклик».
Он с улыбкой рассказывает о реакции учеников.
«Конечно, было очень забавно, что по возвращении в школу каждый ученик считал своим долгом пожать мне руку, чтобы через одно рукопожатие стать знакомым с президентом», — говорит Александр.
Секреты взаимодействия с учениками
Александр Оджо отмечает, что ему повезло работать в школе, где много коллег-мужчин.
«Мужской коллектив позволяет шире посмотреть на технические предметы, вопросы дисциплины, “походнического”, туристического плана», — считает он.
В его школе мужчины-педагоги организуют походы, курсы выживания, а бывшие военные становятся офицерами-воспитателями для кадет. При этом он подчеркивает, что «гендерный принцип в образовании не так важен». «Есть выдающиеся ученые как мужчины, так и женщины. Люди, которые делают своё дело каждый день, за что я очень благодарен своим коллегам», — подчеркивает Александр.
В работе с учениками педагог придерживается простого, но эффективного подхода.
«Секретов нет. Я стараюсь действовать, как в классике советской педагогики. Во-первых, это вопрос, “как дела?”. Я задаю его каждый день разным ученикам», — отметил Александр.
Он также не стесняется пошутить и поделиться своим опытом, сохраняя при этом профессиональную дистанцию.
«Я совершенно спокойно рассказываю и о своих каких-то ошибках, которые я допускал в детстве или прямо здесь, сейчас», — признаётся он.
Обращение ко всем ученикам на «Вы» также помогает выстраивать уважительные отношения.
Ученики часто приходят к Александру за помощью и советом, не только по учебным вопросам.
«Очень часто это вопросы романтические, любовные… Также ребята приходят и просят совета по выбору дальнейшего профессионального пути», — рассказывает педагог.
Бывают и непростые ситуации.
«Тяжелые случаи, когда это были последствия буллинга, или когда ребенок находился в крайне психологически тяжелых состояниях, тогда нужно было проявлять участие и помощь», — поделился Александр.
В случае конфликтов или грубости со стороны учеников Александр признается, что ему очень сложно, но он старается услышать обе стороны конфликта, привести к компромиссным решениям, и не стесняется обращаться за помощью к коллегам или школьному психологу.
Семья, мечты и корни необычной фамилии
Семья — главная поддержка Александра. Он рассказал, что его главными опорами в профессиональной деятельности являются три женщины.
«Меня очень поддерживают опытом своим и, конечно же, мудростью моя бабушка Лариса Ивановна, моя мама Марина, моя супруга Анастасия, которая тоже работала в школе, поэтому хорошо знает эту сферу и понимает меня. Это три основных человека, к которым я обращаюсь», — делится он.
Победа в конкурсе «Педагоги года Москвы» — большое достижение, но у Александра уже есть новые мечты и цели.
«Честно, мне очень хочется посвятить будущий учебный год успехам своих учеников, чтобы мы добились хороших результатов на олимпиадах, конкурсах, чтобы ребята, даже кто и не находится в выпускных классах, начинали уже готовиться к экзаменам», — поделился он.
Также в его планах — реализация видеопроектов, возможно, создание викторин для детей на российском телевидении или в интернете. В мыслях у него и историческое travel show, пока оно в разработке.
«Я думаю связать путешествия с историей Отечества, чтобы рассказывать о том, какие исторические события связаны с городами России, — рассказывает Александр. — Лето обещает быть насыщенным. Сейчас у меня главная задача — дописать еще две книги, которые ждут в издательствах. Одна из них посвящена истории отечественной медицины, а другая — упрощенному курсу подготовки к занятиям по истории».
На вопрос, мечтает ли он стать директором школы, отвечает однозначно: «Я хочу всю жизнь быть учителем».
Александр рассказал и об истории своей необычной фамилии Оджо. Его дедушка, Олуфеми Оджо, был иностранным студентом из Нигерии в Советском Союзе.
«Есть в нашей семье такая, можно сказать, легенда. Дед сократил свое полное имя… и оставил только Олуфеми Оджо. Причем Оджо было одним из его имен. Он переставил Оджо в фамилию, а имя осталось Олуфеми. Так что у моей мамы отчество — Олуфемиевна, интересное такое отчество, российское», — объясняет он.
Теперь эта уникальная фамилия принадлежит всей их семье.