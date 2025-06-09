Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проволочки при получении справки. Прокуратура Гомельского района помогла восстановить права пенсионера

Пенсионер обратился на личный прием к прокурору Гомельского района. Он пожаловался на действия сотрудников одного из местных предприятий, где ему отказали в выполнении административной процедуры.

9 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельского района помогла восстановить нарушенные права пенсионера, сообщили БЕЛТА в служба информации прокуратуры Гомельской области.

Пенсионер обратился на личный прием к прокурору Гомельского района. Он пожаловался на действия сотрудников одного из местных предприятий, где ему отказали в выполнении административной процедуры.

Работники прокуратуры провели проверку. Как установлено, мужчина собирал документы для назначения ему пенсии по возрасту. Не раз обращался на предприятие, где отработал год и семь месяцев, чтобы ему выдали справку, удостоверяющую это, а также размер зарплаты и др.

«Согласно законодательству справки о периоде работы и справки о размере заработной платы (денежного довольствия, ежемесячного денежного содержания) выдаются организацией по месту работы бесплатно в течение пяти дней со дня обращения заявителя. В указанном случае в нарушение законодательства сотрудники агрокомбината на протяжении трех месяцев не приняли надлежащих мер по проведению административной процедуры и выдаче запрашиваемых документов бывшему работнику», — пояснили в областной прокуратуре.

Ситуация разрешилась после предписания прокурора. Мужчине незамедлительно выданы необходимые справки для начисления ему пенсии по возрасту. Два должностных лица предприятия, допустившие нарушения законодательства об административных процедурах, привлечены к дисциплинарной ответственности. -0-