Проволочки при получении справки. Прокуратура Гомельского района помогла восстановить права пенсионера

Работники прокуратуры провели проверку. Как установлено, мужчина собирал документы для назначения ему пенсии по возрасту. Не раз обращался на предприятие, где отработал год и семь месяцев, чтобы ему выдали справку, удостоверяющую это, а также размер зарплаты и др.