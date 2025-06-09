Глава Башкирии подписал закон о запрете продажи энергетиков в ряде мест

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков вблизи социальных объектов. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступит в силу уже через пару месяцев — с 1 сентября.
Закон, инициированный депутатами парламента республики, полностью запрещает реализацию энергетиков в торговых точках рядом со школами, вузами, больницами, театрами и спортивными учреждениями.
Как пояснил спикер Курултая Константин Толкачев, подобные меры направлены на защиту здоровья населения, особенно молодежи. По его мнению, доступность энергетических напитков в социально значимых учреждениях создает ложное представление об их безвредности, что может способствовать формированию вредных привычек.
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