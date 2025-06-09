Митрополит Вениамин рассказал, как соцсети и мессенджеры могут помочь в воспитании молодежи

Митрополит Вениамин подчеркнул, что для молодежи важно, чтобы священнослужители на простом и доступном языке говорили о духовных истинах. «Это затронет те струны души, которые откликнутся добрыми делами, мыслями, чувствами. Здесь еще много работы, поскольку для старшего поколения многое делается и дается информации в СМИ, а для молодежи в TikTok и других современных (соцсетях и. — Прим. БЕЛТА) мессенджерах мы не так много даем информации. Думается, что надо здесь объединить усилия церкви и Министерства информации», — сказал Патриарший Экзарх всея Беларуси. -0-Фото Александра Хитрова.