Митрополит Вениамин рассказал, как соцсети и мессенджеры могут помочь в воспитании молодежи

9 июня, Полоцк /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. В воспитании молодежи духовную информацию надо подавать на доступном и понятном языке, а также осваивать современные мессенджеры. Об этом на встрече с председателем Совета Республики Натальей Качановой в полоцком Спасо-Евфросиниевском монастыре журналистам сказал митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
«У белорусов славные традиции». Кочанова посетила Спасо-Евфросиниевский женский монастырь в Полоцке.
Глава Белорусской православной церкви (БПЦ) отметил, что духовенство прилагает немало усилий для духовно-нравственного и культурного воспитания молодежи. Подрастающему поколению показывают положительные примеры, в частности святой покровительницы белорусской земли.
«Мы стараемся молодым людям раскрыть образ преподобной Евфросинии Полоцкой. Как она сделала свой жизненный выбор, почему оставила прекрасные перспективы по мирским меркам — замужество, богатство, славу — и удалилась в монастырь. Что она обрела взамен? Почему спустя девять столетий мы вспоминаем ее подвиг, восхищаемся, какие она имела добродетели? Что настоящая добродетель для человека? Какой смысл жизни? Это вопросы, которые важны для человека. В современном мире они так порой размываются за суетой, многими темами, которые привлекают внимание молодых людей», — сказал митрополит Вениамин.
Он отметил, что важно касаться тем краеведения, рассказывать детям и молодым людям, что было на конкретной земле, чем выделялось население. «Сфера культуры тоже важна для молодежи, потому что человеком многое воспринимается чувствами. Прекрасное произведение, музыкальное или театральная постановка, располагают человека. Красота раскрывает лучшие качества души. И храм свой преподобная Евфросиния Полоцкая строила с такой любовью, тщательностью, чтобы затрагивать ум и сердце каждого человека, приходящего в этот храм», — поделился глава БПЦ.
Митрополит Вениамин подчеркнул, что для молодежи важно, чтобы священнослужители на простом и доступном языке говорили о духовных истинах. «Это затронет те струны души, которые откликнутся добрыми делами, мыслями, чувствами. Здесь еще много работы, поскольку для старшего поколения многое делается и дается информации в СМИ, а для молодежи в TikTok и других современных (соцсетях и. — Прим. БЕЛТА) мессенджерах мы не так много даем информации. Думается, что надо здесь объединить усилия церкви и Министерства информации», — сказал Патриарший Экзарх всея Беларуси. -0-Фото Александра Хитрова.