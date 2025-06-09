Интервалы движения поездов на МЦД-3 увеличат 13 и 14 июня

Так, 13 июня интервалы движения поездов, следующих по диаметральному маршруту Зеленоград-Крюково — Ипподром и в обратном направлении, увеличены до 50 минут, 14 июня до 9:30 — до 30 минут. Для поездок пассажирам рекомендовали пользоваться поездами до Ленинградского и Казанского вокзалов. Кроме того, будет сокращен режим работы диаметральных поездов: 13 и 14 июня последние поезда со станции «Зеленоград-Крюково» до «Ипподрома» отправятся в 23:02, со станции «Ипподром» до станции «Зеленоград-Крюково» 13 июня — в 22:22, 14 июня — в 23:22.