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Интервалы движения поездов на МЦД-3 увеличат 13 и 14 июня

Расписание поездов третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) изменится 13 и 14 июня 2025 года, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Источник: РИА "Новости"

«На МЦД-3 13 и 14 июня увеличены интервалы движения поездов», — говорится в сообщении.

Так, 13 июня интервалы движения поездов, следующих по диаметральному маршруту Зеленоград-Крюково — Ипподром и в обратном направлении, увеличены до 50 минут, 14 июня до 9:30 — до 30 минут. Для поездок пассажирам рекомендовали пользоваться поездами до Ленинградского и Казанского вокзалов. Кроме того, будет сокращен режим работы диаметральных поездов: 13 и 14 июня последние поезда со станции «Зеленоград-Крюково» до «Ипподрома» отправятся в 23:02, со станции «Ипподром» до станции «Зеленоград-Крюково» 13 июня — в 22:22, 14 июня — в 23:22.

Также 13 июня на Ленинградском направлении возможны случаи увеличения интервалов движения до 40 минут. Часть поездов «в центр» и «в область» проследует станции «Моссельмаш», «Лихоборы», «Петровско-Разумовская» и «Фирсановская» без остановки, а некоторые поезда дальнего пригорода проследуют укороченными маршрутами от/до станции «Зеленоград-Крюково».

На Казанском направлении интервалы движения частично увеличены до 25 минут. Помимо этого, 14 июня часть поездов из области в центр проследует станции «Ухтомская», «Косино», «Плющево» и «Вешняки» без остановки.

Как уточняется, изменения связаны с модернизацией инфраструктуры на центральном участке МЦД-3 и заменой стрелочных переводов на станции «Люберцы». Пассажиров попросили перед поездкой сверяться с расписанием пригородных и городских поездов в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также на сайтах перевозчиков Казанского и Ленинградского направлений.