На Дону в этом году отремонтируют 2,5 тысячи многоквартирных домов

В Ростовской области в этом году планируют провести капитальный ремонт в 2500 многоквартирных домах. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Сейчас договоры уже заключены на 629 объектов, но это только начало. Всего в программу капремонта включено более 18,6 тысячи домов. Из них 14 тысяч курирует Фонд капитального ремонта Ростовской области, а остальные находятся на спецсчетах собственников, которые сами организуют работы.
Планы формируют ежегодно, с перспективой на три года вперед.
— Если в 2015 году планировали отремонтировать всего 231 дом, то в прошлом — уже около 2000, — отметила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная. — В перечень работ входит обновление фасадов, замена кровли, ремонт подвалов, а также систем газо-, тепло-, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.
За время действия программы в области заменили более 2500 лифтов, прослуживших дольше 25 лет. В этом году новые подъемники появятся еще в 80 домах — работы уже завершены в 64 из них.
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