На Дону в этом году отремонтируют 2,5 тысячи многоквартирных домов

Сейчас договоры уже заключены на 629 объектов, но это только начало. Всего в программу капремонта включено более 18,6 тысячи домов. Из них 14 тысяч курирует Фонд капитального ремонта Ростовской области, а остальные находятся на спецсчетах собственников, которые сами организуют работы.