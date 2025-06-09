МНС сказало, как правильно покупать товары с маркировкой на кассах самообслуживания с 1 июля

Министерство по налогам и сборам разъяснило, как с 1 июля белорусы будут приобретать маркированные товары на кассах самообслуживания. В супермаркетах небольшая квадратная наклейка Data Matrix (представляет собой двумерный матричный штрихкод, похожий на QR-код) уже встречается на отечественной молочной продукции, воде, соках, растительном масле, пиве, консервации и т.д. (подробнее здесь). Это и есть средство идентификации или унифицированный контрольный знака.
Новое правило маркировки товаров связано с нормами Евразийского экономического союза. В ЕАЭС проводится работа по внедрению маркировки как инструмента, позволяющего обеспечить легальный оборот товаров и не допустить на рынок фальсифицированные, контрафактные и недоброкачественные товары.
Двумерный матричный штрихкод товара уникален, а информационные технологии позволяют обеспечить невозможность повторного нанесения средства идентификации на нелегальные и контрафактные товары.
«С 1 июля 2025 года при использовании кассового оборудования, включая кассы самообслуживания, должно осуществляться считывание средства идентификации или унифицированного контрольного знака, нанесенного на каждую единицу товара, подлежащего маркировке, а также линейного штрихового кода (GTIN)», — сообщили в МНС.
В министерстве отметили, что некоторые модели касс в супермаркетах включают в свой функционал возможность извлечения привычного линейного штрихкода (GTIN) из средства идентификации. В этом случае считывать на кассе линейный штрихкод не потребуется, надо будет считать только унифицированный контрольный знак.
В МНС отметили, что покупателю не надо знать и держать в памяти, какие товары подлежат маркировке. Информацию о необходимости считывания средства идентификации или унифицированного контрольного знака даст касса самообслуживания.
Если у покупателя возникнут трудности, связанные с необходимостью считывания средства идентификации или унифицированного контрольного знака, то в этом случае необходимо обращаться к консультанту, который всегда есть возле касс самообслуживания, или же подойти к обычной кассе и получить обслуживание у кассира, который пробьет товар.
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