МНС сказало, как правильно покупать товары с маркировкой на кассах самообслуживания с 1 июля

Министерство по налогам и сборам разъяснило, как с 1 июля белорусы будут приобретать маркированные товары на кассах самообслуживания. В супермаркетах небольшая квадратная наклейка Data Matrix (представляет собой двумерный матричный штрихкод, похожий на QR-код) уже встречается на отечественной молочной продукции, воде, соках, растительном масле, пиве, консервации и т.д. (подробнее здесь). Это и есть средство идентификации или унифицированный контрольный знака.