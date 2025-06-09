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В «Салават Юлаев» перешел канадский нападающий Джек Родуолд

Канадец Джек Родуолд подписал контракт с «Салаватом Юлаевым».

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Источник: Комсомольская правда

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о подписании однолетнего контракта с канадским нападающим Джеком Родуолдом. В минувшем сезоне 31-летний форвард провел 70 матчей в КХЛ, набрав 30 (17+13) очков при показателе полезности «-3».

Как сообщили в пресс-службе клуба, Родуолд имеет богатый опыт выступлений в различных лигах. В его активе чемпионский титул Чехии (2021), серебро чемпионата Финляндии (2022) и бронза КХЛ (2024). Всего в КХЛ канадец провел 195 матчей, набрав 83 (39+44) очка.

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