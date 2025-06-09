Более 73 тыс. человек уже зарегистрировались на конкурс «Это у нас семейное»

В ходе заседания Кириенко рассказал об успехе первого сезона проекта и количестве зарегистрировавшихся на второй сезон. Кроме того, члены Наблюдательного совета поддержали решение о завершении заявочной кампании 14 сентября, утвердили механику и обсудили первые задания дистанционного этапа.
Так, «600 тысяч человек принимали участие в конкурсе в прошлом году. Это гораздо больше, чем просто конкурс или соревнование, потому что это возможность испытать счастье, радость, любовь, восхищение. Благодаря конкурсу семьи стали дружнее: дети, которые стеснялись общаться, на полуфиналах стали общительнее, бабушки, которых с трудом уговаривали более молодые члены семьи, стали локомотивами своих семейных команд и заводили молодежь. В прошлом сезоне Наблюдательный совет принял решение и призовые сертификаты получили 32 семейные команды. Из них 15 уже купили квартиры, 4 приобрели дома, 5 — большие земельные участки и 8 — оплатили первоначальные взносы на приобретение жилья или закрыли ипотеку. Финалисты съездили в семейное путешествие. По итогам первого сезона Владимир Владимирович поручил сделать проект ежегодным и две недели назад, 27 мая, на заседании Наблюдательного совета платформы “Россия — страна возможностей” дал старт второго сезона. Для нас с вами это большая ответственность — высокая оценка президента. На данный момент 73 тысячи человек подали заявки», — отметил Кириенко.
На заседании генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин рассказал о нововведениях этого сезона, который посвящен теме культурного кода России.
«Сегодня мы обсудили второй сезон конкурса — как он будет проходить, в какие периоды. “…”Дистанционный этап конкурса состоит из двух направлений — достижения и задания. Кстати, он доступен участникам с первого дня регистрации. Мы обсудили конкретные задания. Например, семьям будет предложено создать семейный музей, который расскажет о разных поколениях, в задании, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, участники напишут книгу о своих исторических предках, а в кулинарном — семьи приготовят фирменное блюдо», — уточнил Бетин.
Он также рассказал о составе участников второго сезона. «На данный момент среди участников конкурса “Это у нас семейное” 60% представительниц прекрасного пола и 40% мужского пола. Это неудивительно, ведь именно девушки и женщины мотивируют сильную половину к новым, порой неожиданным свершениям. География конкурса очень широкая, буквально в первый же день поступили заявки из всех регионов нашей страны», — сказал он.
Семейные команды сформированы во всех 89 регионах РФ. Наибольшую активность демонстрируют жители Центрального (24%), Приволжского (21%), Сибирского (13%) и Северо-Западного (12%) федеральных округов. Уральский и Южный федеральный округ (вместе с Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями) заявили по 11% участников. Из ДФО поступило 5% заявок, из СКФО — 3%. Рейтинг субъектов России по количеству участников возглавляют Москва (4788 человек), Московская область (3658), Санкт-Петербург (3228), Краснодарский край (3206), Свердловская область (2881), Самарская область (2221), Красноярский край (2048), Республика Башкортостан (1966), Новосибирская (1896) и Челябинская области (1843).
Регистрация семейных команд на участие в конкурсе «Это у нас семейное» доступна на сайте. Подать заявки могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений (дети, родители или законные представители, бабушки-дедушки и другие родственники). В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.
Конкурс «Это у нас семейное» — самый массовый проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». В 2025 году стал частью национального проекта «Семья». В первом сезоне приняли участие 587 тысяч 250 человек из 102 тысячи 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.