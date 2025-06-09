Более 73 тыс. человек уже зарегистрировались на конкурс «Это у нас семейное»

Так, «600 тысяч человек принимали участие в конкурсе в прошлом году. Это гораздо больше, чем просто конкурс или соревнование, потому что это возможность испытать счастье, радость, любовь, восхищение. Благодаря конкурсу семьи стали дружнее: дети, которые стеснялись общаться, на полуфиналах стали общительнее, бабушки, которых с трудом уговаривали более молодые члены семьи, стали локомотивами своих семейных команд и заводили молодежь. В прошлом сезоне Наблюдательный совет принял решение и призовые сертификаты получили 32 семейные команды. Из них 15 уже купили квартиры, 4 приобрели дома, 5 — большие земельные участки и 8 — оплатили первоначальные взносы на приобретение жилья или закрыли ипотеку. Финалисты съездили в семейное путешествие. По итогам первого сезона Владимир Владимирович поручил сделать проект ежегодным и две недели назад, 27 мая, на заседании Наблюдательного совета платформы “Россия — страна возможностей” дал старт второго сезона. Для нас с вами это большая ответственность — высокая оценка президента. На данный момент 73 тысячи человек подали заявки», — отметил Кириенко.