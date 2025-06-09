Хинштейн рассказал о ущербе от вторжения ВСУ в Курскую область

КУРСК, 9 июн — РИА Новости. Более одной тысячи предприятий малого и среднего бизнеса понесли ущерб в результате попытки вторжения ВСУ в Курскую область, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Ущерб в результате вторжения ВСУ причинен более 1 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса. Окончательную сумму ущерба еще предстоит установить, но абсолютно точно, что мы обязаны помочь каждому, кто оказался в этой непростой ситуации», — сообщил Хинштейн по итогам очередного совещания под руководством министра экономического развития РФ Максима Решетникова.
Шестого августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.