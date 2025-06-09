Малышку больше не будет избивать мама: В Молдове нашумевшая история закончилась приговором суда — теперь ребенок будет жить с отцом

Скандальное дело завершилось решением суда: девочка Алиса, подвергшаяся домашнему насилию, останется под опекой отца. Мать обязали выплачивать алименты до совершеннолетия дочери.
Видео с избиениями, снятое скрытой камерой, установил отец после того, как заметил на теле малышки синяки. Впоследствии мать отстранили от общения с ребёнком.
Женщина не признаёт вину, называет решение «несправедливым» и намерена его обжаловать.
Напомним, в публичном пространстве появились видеозаписи, на которых женщина жестоко обращается со своим ребёнком, которому всего 1 год и 2 месяца.
Отец малышки сообщил правоохранительным органам, что неоднократно замечал синяки на теле своей дочери, а агрессия со стороны матери значительно усилилась. По этой причине он установил на телефон сожительницы приложение для мониторинга, которое записывало аудио и видео из детской комнаты, а также разместил там камеру видеонаблюдения.
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