Малышку больше не будет избивать мама: В Молдове нашумевшая история закончилась приговором суда — теперь ребенок будет жить с отцом

Отец малышки сообщил правоохранительным органам, что неоднократно замечал синяки на теле своей дочери, а агрессия со стороны матери значительно усилилась. По этой причине он установил на телефон сожительницы приложение для мониторинга, которое записывало аудио и видео из детской комнаты, а также разместил там камеру видеонаблюдения.