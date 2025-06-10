Торжественное открытие музея Воздушно-десантных войск в Воронеже

Первый этаж музея оборудован кинозалом, выставочным пространством и залом боевой славы ВДВ, где представлена коллекция из более чем 400 уникальных экспонатов, охватывающая временной промежуток от первых исторических событий до наших дней. Особенностью музея является наличие современных интерактивных элементов, среди которых выделяется тренажер для виртуального прыжка с парашютом, позволяющий почувствовать атмосферу реального десантирования с вертолета Ми-8.