Минприроды призывает отказаться от запуска воздушных шаров и вместо этого посадить цветы

«К сожалению, одна из модных тенденций нашего времени — запуск воздушных шаров: они эффектно улетают в небо, но остается губительный след в окружающей среде. Прямого запрета на запуск воздушных шаров нет, но важно осознавать масштаб вреда природе», — обратили внимание в пресс-службе.