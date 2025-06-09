Минприроды призывает отказаться от запуска воздушных шаров и вместо этого посадить цветы

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает отказаться от запуска воздушных шаров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.
«К сожалению, одна из модных тенденций нашего времени — запуск воздушных шаров: они эффектно улетают в небо, но остается губительный след в окружающей среде. Прямого запрета на запуск воздушных шаров нет, но важно осознавать масштаб вреда природе», — обратили внимание в пресс-службе.
Минприроды призывает при проведении праздничных мероприятий в учебных заведениях и детских садах отказаться от неэкологичной традиции и присоединиться к акции «Выпускной по-зеленому!».
«Мы предлагаем стать экологичнее и вместо запуска воздушных шаров обустроить тематическую клумбу. Мы говорим “Да!” цветам — присоединяйся и ты!» — призвали в министерстве. -0-