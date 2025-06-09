Выявлено вещество, защищающее младенцев от побочных эффектов антибиотиков

Проведенные исследователями наблюдения показали, что прием антибиотиков негативно повлиял на популяции так называемых CD8+ Т-клеток, обитающих в легких и играющих важную роль в их защите от вирусов. Эти нарушения сохранялись не только в первые дни и недели жизни мышат, но и негативно влияли на их защиту от респираторных инфекций во взрослом возрасте, что говорит о долгосрочном характере данных сбоев.