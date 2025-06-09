Mash: экс-депутата Рады Илью Киву убили из-за долга в 30 млн рублей

В деле об убийстве экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы появился первый подозреваемый. По данным СМИ, это экс-подрядчик «Укравтодора», 44-летний бизнесмен из Армении Араик Амирханян. Сейчас он находится под арестом в СИЗО-8 Московской области по делу о даче взятки. Именно Амирханян, как считает следствие, втерся в доверие Кивы, а потом передал СБУ информацию о том, где тот живет. При этом Mash сообщает, что сделать это предприниматель мог, чтобы не отдавать долг в 30 млн руб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».