Прошла церемония прощания с главой Башкирского союза ветеранов боевых действий Тимерьяном Ражаповым

Сегодня, 9 июня, в Уфе прошла церемония прощания с 57-летним ветераном боевых действий Тимерьяном Ражаповым (позывной «Тимер»).
Как рассказал депутат парламента Башкирии Рустем Ахмадинуров, Ражапов был настоящим боевым командиром, прошедшим Афганистан и Северный Кавказ. Долгие годы он возглавлял Башкирский союз ветеранов боевых действий, а в 2019 году был награжден орденом Дружбы народов за организацию более 100 гуманитарных конвоев на Донбасс.
Особой страницей в его биографии стало создание Мемориала «Высота бессмертия» на месте гибели генерала Минигали Шаймуратова в Луганской Народной республике.
В мае прошлого года Тимерьян Ражапович добровольно отправился в зону специальной операции.
— 8 июня от полученных ранений и заболеваний он умер. Соболезнование родным и близким. Светлая память! — заявил Рустем Ахмадинуров.
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