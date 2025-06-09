Прошла церемония прощания с главой Башкирского союза ветеранов боевых действий Тимерьяном Ражаповым

Как рассказал депутат парламента Башкирии Рустем Ахмадинуров, Ражапов был настоящим боевым командиром, прошедшим Афганистан и Северный Кавказ. Долгие годы он возглавлял Башкирский союз ветеранов боевых действий, а в 2019 году был награжден орденом Дружбы народов за организацию более 100 гуманитарных конвоев на Донбасс.