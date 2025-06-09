Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прошла церемония прощания с главой Башкирского союза ветеранов боевых действий Тимерьяном Ражаповым

Уфа простилась с Тимерьяном Ражаповым.

Качество жизни в вашем регионе

Сегодня, 9 июня, в Уфе прошла церемония прощания с 57-летним ветераном боевых действий Тимерьяном Ражаповым (позывной «Тимер»).

Как рассказал депутат парламента Башкирии Рустем Ахмадинуров, Ражапов был настоящим боевым командиром, прошедшим Афганистан и Северный Кавказ. Долгие годы он возглавлял Башкирский союз ветеранов боевых действий, а в 2019 году был награжден орденом Дружбы народов за организацию более 100 гуманитарных конвоев на Донбасс.

Особой страницей в его биографии стало создание Мемориала «Высота бессмертия» на месте гибели генерала Минигали Шаймуратова в Луганской Народной республике.

В мае прошлого года Тимерьян Ражапович добровольно отправился в зону специальной операции.

— 8 июня от полученных ранений и заболеваний он умер. Соболезнование родным и близким. Светлая память! — заявил Рустем Ахмадинуров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.