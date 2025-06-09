«После Портоса мне предлагали амплуа безумных толстяков»: как сложилась судьба актера Валентина Смирнитского

«Я сам понять не могу, почему меня взяли. Для меня было полной неожиданностью, что мне предложили роль Портоса. “Мушкетерами”- то я в детстве зачитывался, но никак не представлял себя в этой роли. Я ведь не был полным человеком. Когда меня утвердили и начались съемки, мне под костюм поддевали поролоновые “толщинки”, чтобы мой герой приобрел должный объем. Во всем этом я прел на июльской жаре, да еще и приходилось скакать с тяжелым оружием на лошади. В отличие от моих друзей, я не мог раздеться даже во время перерыва…», — делился воспоминаниями актер в интервью порталу «7 дней».