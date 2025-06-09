Большой успех и борьба с алкоголизмом: как менялась певица МакSим на сцене и в жизни

Певица МакSим отмечает день рождения 10 июня.
Певица МакSим — одна из самых популярных артисток отечественной поп-музыки. Без денег и связей ей удалось взобраться на самую вершину музыкального Олимпа. Однако на ее пути встречались различные испытания — страшное ДТП, тяжелое восстановление после коронавируса и борьба с алкоголем. 10 июня артистке исполняется 42 года. О том, как менялась певица МакSим на сцене и в жизни — в материале URA.RU.
Детство МакSим: бунтарка и певица.
Певица начала свой творческий путь в КазаниФото: Gennadii Usoev / Russian Look / Global Look Press.
Настоящее имя певицы МакSим — Марина Абросимова. Она родилась 10 июня 1983 года в Казани в семье автомеханика и воспитательницы детсада. Девочка появилась на свет с некоторыми особенностями — с шестым пальцем, который удалили. Она активно занималась вокалом, а также занималась игрой на гитаре и фортепиано. Также в послужном списке певицы занятия карате, у нее есть даже красный пояс.
У Марины также был старший брат Максим. Именно из-за него в детстве будущей артистке местные друзья дали прозвище «Максим». «Брат постоянно брал меня с собой на разные спортивные мероприятия и тусовки. У нас была своя компания, где никто не мог запомнить, как меня, самую маленькую, зовут. И прозвали Максим», — рассказывала артистка Teleprogramma.pro. Именно это имя она позже взяла в качестве псевдонима.
В подростковом возрасте Марина активно проявляла бунтарский характер — сбегала из дома, делала татуировки. Однако училась она хорошо и после школы поступила на факультет связей с общественностью КГТУ им. Туполева.
Карьера МакSим: от жизни на вокзале до Gala Records.
В 15 лет она записала свои первые песни «Заведи», «Чужой» и «Прохожий» с группой «Pro-Z» в родном городе. Они принесли ей большую известность в Татарстане, их крутили на радио. Далее появились хиты «Трудный возраст», «Нежность», «Сантиметры дыхания». В итоге начинающая артистка решила покорять Москву.
Певица стала очень популярной к 2004 годуФото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press.
Сначала отец привез ее к сестре в Дмитров и оставил у родственницы. «На следующий день я убежала оттуда в Москву, не зная, что такое метро и как добраться обратно. В итоге в 2000 году так и осталась на Казанском вокзале и провела там неделю», — вспомнила Абросимова, сообщает радио «Комсомольская правда».
Через какое-то время будущая певица встретила знакомую и решила снимать с ней квартиру. Деньги на жилье зарабатывала, раздавая призы в костюме банки и выступая в переходе на станции метро «Библиотека им. Ленина».
Переломным этапом в ее карьере стало выступление на большом танцевальном фестивале в Санкт-Петербурге в 2004 году. Марина выступала на одной сцене с группами «Звери», «Нi-Fi» и «Дискотека авария». В этот день ей подпевала 15-тысячная толпа. Именно в этот момент артистка поняла, что к ней пришел настоящий успех и она отправилась на студию Gala Records с видеозаписью концерта.
С ней подписали контракт и в марте 2006 года вышел дебютный альбом «Трудный возраст». Он стал одним из самых успешных отечественных релизов того времени. В 2007 году вышел альбом исполнительницы — «Мой рай». На церемонии Russian Music Awards-2007 MTV МакSим получила сразу две награды. Позже она выпустила еще несколько альбомов и получила звание «Заслуженная артистка».
Первые трагедии: выкидыш, страшная авария.
В 2015 году певица МакSим открыла в Москве школу искусств для детей. Но школа проработала всего два года, так как в 2017 году у артистки случился выкидыш на позднем сроке беременности, что привело к глубокой депрессии. «Я скрывала беременность. Я тогда очень сильно похудела, и организм дал сбой. Мне пришлось лечь на сохранение. Но, к сожалению, на большом сроке я потеряла ребенка. Это событие подкосило меня, как ничто в моей жизни», — рассказала МакSим в программе «Судьба человека». В тоже время у ее отца диагностировали рак. На фоне стресса артистка начала злоупотреблять алкоголем.
А в 2019 году она попала в страшное ДТП — ее автомобиль на полной скорости влетел в дорожный отбойник. Марина получила множественные внутренние ушибы и сотрясение мозга и провела почти два месяца в полной неподвижности. «Я пролежала в больнице два месяца — сначала за границей, потом уже в России. Мне долгое время нельзя было ни шевелиться, ни вставать. Я вставала с поддержкой, с помощью», — рассказала артистка.
В этот период она приостановила творческую деятельность. Однако уже в ноябре певица появилась в программе «Судьба человека», где рассказала, что поборола алкогольную зависимость, сбросила лишний вес и продолжает работать над новым материалом.
Кома из-за коронавируса и поддержка страны.
В 2021 году МакSим снова оказалась в больнице. В этот раз он попала туда в симптомами коронавируса. После девяти дней лечения ее поместили в медикаментозный сон для снижения нагрузки на организм. Пресс-служба артистки позднее сообщила, что ее легкие поражены на более чем 70%, и речь уже не идет об отключении от искусственной вентиляции легких.
Песня МакSим стала гимном ФК «Спартак» после ее болезниФото: Edgar Breshchanov / Global Look Press.
В искусственной коме МакSим пробыла в общей сложности два месяца, он пережила пережив сепсис и две остановки сердца. В это время по всей России начался флешмоб «МакSим, живи!». Болельщики футбольного клуба «Спартак» исполнили в знак поддержки ее песню «Знаешь ли ты», ставший в последствии неофициальным гимном команды. Несмотря на тяжелое состояние организма, певице удалось восстановиться.
«Было и кровотечение, и септический шок. Каждый день меняли стратегию по спасению меня как пациента. Ничего не получалось. Когда я пришла в себя, мне рассказывали, что у меня дважды останавливалось сердце», — рассказывала певица в интервью Ксении Собчак. При выписке она была истощена и весила всего 35 килограммов, но благодаря усилиям медиков осталась жива.
Лечение от алкоголизма.
Артистка лечилась от алкоголизмаФото: Илья Московец © URA.RU.
В 2023 году в сети стали появляться видео с выступлений МакSим, на которых было заметно, что артистка находится в нетрезвом виде. Позже в своем видеообращении она заявила, что после выздоровления от коронавируса она слишком рано начала гастролировать и думала, что алкоголь поможет ей на сцене, но он только навредил. Она также призналась, что проходит лечение от алкоголизма в клинике.
«Апогеем стал концерт в Сочи. Я толком не могла стоять на ногах, перед выходом я была под капельницей. Подумала — если я сейчас выпью алкоголь, то выйду и отработаю как машина. Не получилось. Я осознала, пришла к выводу, что привычка бежать от проблем и недугов посредством алкоголя приводит к большим потерям. Это зависимость, я приняла это и начала действовать. Я нахожусь в клинике уже долгое время», — передает ее слова «НТВ».
Где сейчас певица МакSим.
МакSим воспитывает двух дочерейФото: Инстаграм / maksimartist (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Сейчас певица продолжает заниматься музыкой и воспитывает двух дочерей: Александру от звукорежиссера Алексея Луговцова и Марию от бизнесмена Антона Петрова. В июне 2025 года певица МакSим впервые за долгое время вышла в свет. Артистка пришла на вручение музыкальной премии «Премии МУЗ-ТВ 2025» в эффектном черном платье с белоснежными крыльями за спиной.
Ранее она должна была вместе с дочерью выступить на фестивале имени Шаинского в Кремле. Однако их выступление отменили. В интервью MK артистка сообщила, что этот номер все увидят в ближайшее время.
«Я надеюсь, что скоро мы покажем этот номер. Все было готово, но организаторы сказали, что из-за некоторых ситуаций наше выступление отменили. Но мы готовы в любой момент спеть совершенно потрясающую песню Шаинского “По ниточке”», — рассказала звезда журналистам.