Большой успех и борьба с алкоголизмом: как менялась певица МакSим на сцене и в жизни

В 2015 году певица МакSим открыла в Москве школу искусств для детей. Но школа проработала всего два года, так как в 2017 году у артистки случился выкидыш на позднем сроке беременности, что привело к глубокой депрессии. «Я скрывала беременность. Я тогда очень сильно похудела, и организм дал сбой. Мне пришлось лечь на сохранение. Но, к сожалению, на большом сроке я потеряла ребенка. Это событие подкосило меня, как ничто в моей жизни», — рассказала МакSим в программе «Судьба человека». В тоже время у ее отца диагностировали рак. На фоне стресса артистка начала злоупотреблять алкоголем.