Совершенно новый уровень: три знака зодиака, которых ждет финансовый успех летом-2025

Это лето обещает быть не только жарким, но и насыщенным судьбоносными поворотами, особенно в сфере финансов. В июне Юпитер, планета большого везения, войдет в благоприятный аспект с Сатурном, а в июле Марс подольет масла в огонь, добавив драйва, риска и неожиданных шансов. Август — время, когда Венера встретится с Ураном и деньги могут прийти оттуда, откуда вы их совсем не ждали. Этот сезон потребует смелости, ловкости и интуиции. Для одних это будет полоса проверок, для других — время пересмотра стратегии. Но есть три знака зодиака, которым повезет особенно сильно: они не просто удержатся на плаву, а поймают волну удачи и прокатятся на ней прямо к финансовым победам, рассказала «Вечерней Москве» ясновидящая Кажетта.