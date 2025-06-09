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«Лос-Анджелес мог быть стерт с лица земли»: Трамп оправдался за ввод нацгвардии

Американский президент Дональд Трамп в понедельник, 9 июня, на своей странице в социальной сети Truth Social заявил, что охваченный протестами Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен, если бы не его решение ввести на территорию города национальную гвардию.

Американский президент Дональд Трамп в понедельник, 9 июня, на своей странице в социальной сети Truth Social заявил, что охваченный протестами Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен, если бы не его решение ввести на территорию города национальную гвардию.

По словам главы государства, очень «некомпетентные» губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс могли бы признать свой непрофессионализм и сказать ему «спасибо». Республиканец отметил, что на деле они «предпочитают лгать» американским гражданам, называя ситуацию на улицах города мирными протестами.

— Один лишь взгляд на фотографии и видео с насилием и разрушениями скажет все, что вам нужно знать. Мы всегда будем делать то, что необходимо, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, чтобы мы могли вместе снова сделать Америку великой, — подчеркнул Трамп.

Массовые беспорядки начались 6 июня в небольшом городке Парамунт и были спровоцированы миграционными рейдами в этом районе. Протестующие также начали бросать камни и палки в полицейских, возводить баррикады и перекрывать ключевые дороги города. В ответ нацгвардия применила резиновые пули и шашки со слезоточивым газом для подавления протестов. Что известно о ситуации — в материале «Вечерней Москвы».