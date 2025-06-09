«Лос-Анджелес мог быть стерт с лица земли»: Трамп оправдался за ввод нацгвардии

— Один лишь взгляд на фотографии и видео с насилием и разрушениями скажет все, что вам нужно знать. Мы всегда будем делать то, что необходимо, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, чтобы мы могли вместе снова сделать Америку великой, — подчеркнул Трамп.