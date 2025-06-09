Россиянам назвали способы избежать проблем с овербукингом на авиарейсах

Иногда авиакомпании продают больше билетов, чем мест в салоне. Если вы оказались в числе «лишних» пассажиров, на рейс могут просто не пустить. Как этого избежать и что делать, если все-таки попали в ситуацию овербукинга, рассказал адвокат Илья Пакконен в беседе с телеканалом 360.ru.