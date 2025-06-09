Россиянам назвали способы избежать проблем с овербукингом на авиарейсах

Иногда авиакомпании продают больше билетов, чем мест в салоне. Если вы оказались в числе «лишних» пассажиров, на рейс могут просто не пустить. Как этого избежать и что делать, если все-таки попали в ситуацию овербукинга, рассказал адвокат Илья Пакконен в беседе с телеканалом 360.ru.
— Есть пассажиры, у которых важные мероприятия или пересадка на другой рейс. В таких случаях можно требовать компенсации вреда. Но если вы дали согласие на перелет следующим рейсом, то про попытку взыскания с перевозчика можно забыть, — пояснил юрист.
По его словам, овербукинг часто случается на популярных направлениях и при замене самолета на меньший. В случае отказа в посадке авиакомпания обязана предложить другой рейс, обеспечить горячим питанием и напитками, а при необходимости — гостиницей и трансфером.
В первую очередь рискуют не попасть на рейс пассажиры с самыми недорогими билетами. Следом в списке на отказ могут оказаться те, кто зарегистрировался ближе к вылету. Чтобы уменьшить такие риски, лучше пройти онлайн-регистрацию заранее.