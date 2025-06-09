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ГАИ Минска 10−12 июня усилит контроль за соблюдением ПДД водителями грузовиков

Во время акции сотрудники столичной ГАИ будут уделять внимание соблюдению водителями грузовых автомобилей требований ПДД, а также требований иных законодательных актов. Дополнительно будет выполняться контроль за техническим состоянием такого транспорта и физическим состоянием водителей.

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция с 10 по 12 июня проведет профилактическую акцию, направленную на предупреждение и пресечение нарушений правил, совершаемых водителями грузовых транспортных средств, а также лицами, ответственными за допуск таких транспортных средств или их водителей к участию в дорожном движении. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Во время акции сотрудники столичной ГАИ будут уделять внимание соблюдению водителями грузовых автомобилей требований ПДД, а также требований иных законодательных актов. Дополнительно будет выполняться контроль за техническим состоянием такого транспорта и физическим состоянием водителей.

В случае выявления нарушений к ответственности могут быть привлечены как водители, так и лица, ответственные за допуск водителей или их транспортных средств к участию в дорожном движении. -0-