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Умерла один из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская

Крыжановская в течение своей хранительской и научной деятельности в Эрмитаже изучала произведения эпохи средних веков.

Марта Крыжановская, один из старейших сотрудников Государственного Эрмитажа, скончалась на 96-м году жизни. Об этом сообщается на сайте музея.

Крыжановская появилась на свет в марте 1930 года. Во время ВОВ они с матерью остались в осажденном Ленинграде и пережили здесь блокадное время. После войны она закончила Академию художеств, а в марте 1960-го года начала работать в Отделе западноевропейского прикладного искусства (ОЗЕПИ), где трудилась в течение 65 лет.

Кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник ОЗЕПИ Крыжановская в течение своей хранительской и научной деятельности в Эрмитаже изучала произведения эпохи средних веков. Под ее руководством в Романовской галерее создали новую постоянную экспозицию, посвященную прикладному искусству Европы XI-XV веков.

Ранее стало известно, что скончался заслуженный деятель искусств РФ Леонид Гаккель. За свою музыкальную карьеру Гаккель написал множество книг.