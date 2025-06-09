Умерла один из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская

Марта Крыжановская, один из старейших сотрудников Государственного Эрмитажа, скончалась на 96-м году жизни. Об этом сообщается на сайте музея.
Крыжановская появилась на свет в марте 1930 года. Во время ВОВ они с матерью остались в осажденном Ленинграде и пережили здесь блокадное время. После войны она закончила Академию художеств, а в марте 1960-го года начала работать в Отделе западноевропейского прикладного искусства (ОЗЕПИ), где трудилась в течение 65 лет.
Кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник ОЗЕПИ Крыжановская в течение своей хранительской и научной деятельности в Эрмитаже изучала произведения эпохи средних веков. Под ее руководством в Романовской галерее создали новую постоянную экспозицию, посвященную прикладному искусству Европы XI-XV веков.
Ранее стало известно, что скончался заслуженный деятель искусств РФ Леонид Гаккель. За свою музыкальную карьеру Гаккель написал множество книг.