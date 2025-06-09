Умерла один из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская

Крыжановская появилась на свет в марте 1930 года. Во время ВОВ они с матерью остались в осажденном Ленинграде и пережили здесь блокадное время. После войны она закончила Академию художеств, а в марте 1960-го года начала работать в Отделе западноевропейского прикладного искусства (ОЗЕПИ), где трудилась в течение 65 лет.