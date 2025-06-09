«Тяжело признавать»: Мединский объяснил отказ Украины принять тела солдат ВСУ

2 июня Мединский по итогам встречи с украинской стороной сообщил, что Москва передаст Киеву шесть тысяч замороженных тел офицеров ВСУ в одностороннем порядке. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова позже отметила, что президент Украины Зеленский «отрекся» от погибших граждан его страны. По словам дипломата, в целом на Украине происходит депопуляция. Мединский 7 июня сообщил, что украинская сторона внезапно перенесла «на неопределенный срок» и приемку тел, и обмен военнопленными.