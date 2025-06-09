«Тяжело признавать»: Мединский объяснил отказ Украины принять тела солдат ВСУ

Киев не хочет забирать переданные Москвой тела военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как ему тяжело признавать настолько большие потери. Об этом в понедельник, 9 июня, заявил помощник президента России Владимир Мединский.
По словам представителя главы государства, по действующему украинскому законодательству погибшим бойцам положена «очень большая выплата» за счет переданных Западом средств. Он отметил, что на деле киевский режим уже потратил эти деньги «на совершенно другие вещи».
— Эти деньги, которые заплатили Америка и Европа, тратятся не на компенсацию, — сказал Мединский.
Помощник президента также рассказал, что Москва предложила Киеву переложить в те же рефрижераторы, где находятся погибшие украинские солдаты, тела российских бойцов для дальнейшего захоронения, но получила отказ, так как «им нечего загрузить обратно», передает RT.
2 июня Мединский по итогам встречи с украинской стороной сообщил, что Москва передаст Киеву шесть тысяч замороженных тел офицеров ВСУ в одностороннем порядке. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова позже отметила, что президент Украины Зеленский «отрекся» от погибших граждан его страны. По словам дипломата, в целом на Украине происходит депопуляция. Мединский 7 июня сообщил, что украинская сторона внезапно перенесла «на неопределенный срок» и приемку тел, и обмен военнопленными.