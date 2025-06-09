Более 73 тысяч человек уже зарегистрировались на конкурс «Это у нас семейное», заявочная кампания завершится 14 сентября

Более 73 тысяч человек уже зарегистрировали на конкурс «Это у нас семейное». Об этом в ходе заседания Наблюдательного совета проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» сообщил заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. Он напомнил, что заявочная кампания завершится 14 сентября.
Он напомнил, что в прошлом году в конкурсе принимали участие 600 тысяч человек. Благодаря проекту, отметил Кириенко, семьи стали дружнее.
«Дети, которые стеснялись общаться, на полуфиналах стали общительнее, бабушки, которых с трудом уговаривали более молодые члены семьи, стали локомотивами своих семейных команд и заводили молодежь», — подчеркнул заместитель руководителя Администрации президента.
В прошлом сезона по решению Наблюдательного совета сертификаты получили 32 семьи: 15 из них уже купили квартиры, четыре — дома, пять — большие земельные участки, восемь — оплатили первоначальные взносы на покупку жилья или закрыли ипотеку. Финалисты проекта съездили в семейное путешествие.
Также заместитель руководителя Администрации президента отметил, что по поручению главы государства конкурс станет ежегодным.
Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин сообщил, что в году участников ждут нововведения. Дистанционный этап конкурса состоит из двух направлений — достижения и задания. Например, семьям предложат создать семейный музей, который расскажет о разных поколениях. В задании, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, участники напишут книгу о своих исторических предках, а в кулинарном — семьи приготовят фирменное блюдо.
Сейчас среди участников конкурса 60% женщины, 40% — мужчины.
Семейные команды сформированы во всех 89 регионах Российской Федерации, а в некоторые команды вошли родственники, проживающие за рубежом. В новом сезоне проекта уже участвуют представители 23 стран, среди них Абхазия, Казахстан, Республика Беларусь, Индия, Ирландия, Киргизия.