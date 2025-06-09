Более 73 тысяч человек уже зарегистрировались на конкурс «Это у нас семейное», заявочная кампания завершится 14 сентября

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин сообщил, что в году участников ждут нововведения. Дистанционный этап конкурса состоит из двух направлений — достижения и задания. Например, семьям предложат создать семейный музей, который расскажет о разных поколениях. В задании, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, участники напишут книгу о своих исторических предках, а в кулинарном — семьи приготовят фирменное блюдо.